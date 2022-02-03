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В Госдуме назвали преимущества учебы в России для иностранцев

Ирина Игнатенко

Общество
В Госдуме назвали преимущества учебы в России для иностранцев
Фото: Вечерняя Москва

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов рассказал о преимуществах учебы в России для иностранцев.

Он отметил, что России есть что предложить молодым и талантливым иностранцам. По его словам, иностранных студентов привлекает в России прежде всего качество образования, а также перспективы трудоустройства и дальнейшего карьерного роста.

Кроме того, иностранцев привлекает технический потенциал российских вузов, возможность проведения различных лабораторных исследований, которые могут привести к научным открытиям.

— Я знаю, что во Владимирской области учатся ребята из Сенегала, Камеруна. Они занимаются изучением дендритов и как это влияет на сопротивление металла. Научный комплекс, который есть, развивается и обновляется за счет нацпроектов – тоже наше выгодное преимущество в плане образования, — заявил Чернышов в комментарии Nation News.

До этого в МВД рассказали о нововведениях для иностранцев с 1 января 2022 года. Так, если граждане иностранных государств приезжают в РФ для работы, они обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 календарных дней со дня въезда.

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