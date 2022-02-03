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Генпрокурор Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Генпрокурор Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов
Фото: president.gov.by

Генеральная прокуратура России проверит медицинские лаборатории и аптеки после сообщений средств массовой информации о резком повышении стоимости тестов на COVID-19. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— …Генеральным прокурором Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов провести проверки обоснованности стоимости лабораторных исследований методом ПЦР, — говорится в сообщении.

По итогам проверки планируется принять соответствующие меры реагирования.

1 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратят внимание на сообщения о том, что в российских аптеках выросли цены на ПЦР-тесты и лекарства от COVID-19.

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22 января сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит стоимость ПЦР-тестов на коронавирус. Соответствующее поручение ведомству дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ обсуждался 18 января на заседании координационного совета, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Уточняется, что контроль за исполнением поручения премьер-министра закреплен за руководителями регионов государства.

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