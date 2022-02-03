Астрологи перечислили знаки зодиака, которых тяжело любить

Кадр из фильма «Влюбись в меня, если осмелишься»

Люди, которые родились под знаками зодиака Девы, Скорпиона и Стрельца, могут сделать больно своему возлюбленному. К такому выводу пришли астрологи.

Девам сложно полюбить кого-то. Любых потенциальных партнеров они держат на расстоянии пушечного выстрела, ведь любовь предусматривает доверие, а доверие для Дев дороже золота.

Скорпионы склонны к изменам. По мнению астрологов, любовный запас энергии у представителей этого знака зодиака слишком мал. Когда ресурс будет исчерпан, высока вероятность, что Скорпионы будут искать себе другого партнера.

Жизнь со Стрельцами полна приключений и эмоций. Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, постоянно находятся в поиске адреналина. Поэтому Стрелец будет любить только того партнера, который будет успевать за ним во всех его начинаниях, передает Пятый канал.

2 февраля ясновидящая Кажетта рассказала «ВМ», женщины каких знаков зодиака способны на неверность в отношениях. Представительницы некоторых знаков зодиака, как она считает, больше других склонны к изменам. На желание «сходить налево» оказывают влияние астрологические условия, которые делают представительниц этих знаков более эмоциональными и любвеобильными.