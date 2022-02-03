Записаться к врачу в Подмосковье теперь можно через чат-бот

Фото: Youtube / Теплица социальных технологий

Жители Московской области могут записаться в поликлинику и вызвать врача на дом с помощью чат-бота в Telegram, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Цифровой помощник Денис поможет оформить вызов врача на дом, запишет на прием или на вакцинацию от коронавируса. Также можно получить информацию об имеющихся записях.

Как отметила глава Минздрава региона Светлана Стригункова, в области уделяют особое внимание развитию информационных технологий в сфере здравоохранения. Было принято решение расширить возможности онлайн-записи.

В период пандемии жители Подмосковья все чаще используют различные онлайн-сервисы, чтобы сократить число контактов.

Новый чат-бот мгновенно обрабатывает запросы пользователей и оперативно передает данные пациента в поликлинику. Чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо установить на смартфон мессенджер Telegram.

Ранее сообщалось, что запись в кружки и секции упростили в Подмосковье. Как рассказала заместитель председателя областного правительства Ирина Каклюгина, теперь для записи в несколько кружков понадобится только одно заявление.