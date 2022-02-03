Лукашенко принял верительные грамоты российского посла в Белоруссии

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 3 февраля, принял верительные грамоты посла России в Белоруссии Бориса Грызлова. Об этом сообщает агентство «Sputnik Беларусь».

— Вы прибыли к нам в особое время, я бы даже сказал, эпохальное время. Через три недели, 27 февраля, в Беларуси пройдет республиканский референдум, на котором белорусский народ проголосует за поправки к Конституции, — сказал глава республики.

Он добавил, что в Белоруссии Грызлова знают как «старого друга» и ценят его труды в работе по укреплению отношений двух государств.

14 января президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом в Белоруссии.

Грызлов возглавляет высший совет «Единой России» с 2002 года. С 2001 по 2003 год он одновременно был главой МВД, а с 2003 по 2011 год — спикером Госдумы.

В 2015 году он стал полномочным представителем России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Послом России в Белоруссии до настоящего момента являлся Евгений Лукьянов, вступивший на пост в марте 2021 года.