«Мужчина не простит то, что она сделала»: Сергей Кузнецов рассказал о разрыве с Волочковой

Фото: instagram/volochkova_art

Владелец банного комплекса Сергей Кузнецов рассказал о расставании с балериной Анастасией Волочковой. Подробностями он поделился с порталом Starhit.

Скорее всего, артистка сделала Сергею очень больно. Мужчина теперь не хочет говорить ни о Волочковой, ни о времени, проведенном вместе с ней. Причины расставания Кузнецов тоже раскрывать не стал.

— О причинах разрыва отношений не хочу говорить. Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее ее и так всего хватает. Единственное хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет, — откровенничал Сергей.

Что касается будущей жизни Кузнецова, то он планирует продолжать тихое и спокойное существование. Популярность его никак не волнует, так как предприниматель во время жизни на Украине возглавлял партию в Запорожской области, где тоже были «были съемки и интервью», передает Starhit.

Ранее друг Волочковой, предприниматель Андрей Ковалев, предположил, в чем причина кратковременности ее романов.

По его словам, артистка — трудяга, чей ритм жизни мало какой мужчина способен вынести. Ковалев отметил, что определенное время жил в доме Большого театра и наблюдал за известными балеринами.