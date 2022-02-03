Столичная компания выпустила почти 20 тысяч километров огнестойких кабелей за 2021 год

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Московский завод выпустил порядка 20 тысяч километров огнестойких кабелей за 2021 год. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в четверг, 3 февраля.

Он отметил, что кабельное производство одно из самых масштабных в городе. Всего в столице действуют 11 таких предприятий.

— В 2021 году завод выпустил почти 20 тысяч километров продукции, объем реализованных товаров на три процента превысил показатели 2020 года. При этом огнестойкие кабели с индексом «FR» в прошлом году составили практически половину портфеля заказов завода, — заявил глава ведомства.

По его словам, кабельные сети в основном используют для систем противопожарной защиты, аварийного освещения и автоматического пожаротушения.

Директор предприятия Сергей Лобанов уточнил, что сейчас кабельный рынок демонстрирует динамичное развитие.

Ранее Александр Прохоров рассказал, что компания «Неорос», резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва», втрое увеличила объем производства высокоскоростных оптоэлектронных решений для операторов связи, дата-центров и транспортных сетей.