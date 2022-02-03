Врачи перечислили болезни, при которых особенно опасно употреблять алкоголь

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Врачи рассказали, кому стоит отказаться от употребления алкогольных напитков.

— Алкоголь категорически противопоказан беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам до 18 лет. Кроме этого, от него стоит воздержаться людям, которые болеют вирусными и простудными заболеваниями, а также в период обострения хронических болезней, — рассказала в комментарии «МИР 24» врач-физиотерапевт Ирина Климова.

Она пояснила, что когда человек употребляет алкогольные напитки, печень вместо поддержания иммунитета начинает очищать организм от алкоголя. Соответственно, иммунная защита организма ослабевает.

Терпапевт Екатерина Есакова отметила, что пить алкогольные напитки нельзя тем, кто страдает от хронических заболеваний печени — таких, как гепатит и цирроз. Спиртное при панкреатите может спровоцировать воспалительную реакцию поджелудочной железы и привести к плачевным последствиям. Хроническая почечная недостаточность также является строгим противопоказанием.

Она также добавила, что нельзя смешивать алкоголь с лекарственными препаратами.

До этого эксперт Антон Боровский объяснил, почему россияне стали больше пить.

Источник: mir24.tv