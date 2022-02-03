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Прием заявок на соципотеку для молодых ученых и специалистов стартовал в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Прием заявок на соципотеку для молодых ученых и специалистов стартовал в Подмосковье
Фото: depositphotos

В Подмосковье начали принимать заявки от молодых ученых и специалистов на участие в программе «Социальная ипотека», сообщает РИАМО.

Победители будут выбраны на основе экспертно-бальной оценки работ и профессиональных достижений участников конкурса. Прием заявок будет проходить в регионе до 31 марта.

В этом году оформить ипотеку по льготной программе смогут 28 молодых ученых и 29 специалистов Московской области. На сегодняшний день обладателями льготного жилья по соципотеке уже стали более пятисот молодых ученых области.

Данная программа предоставляет возможность молодым специалистам приобрести жилплощадь на территории области на льготных условиях: власти региона погасят основной долг, а участникам программы нужно будет выплатить только проценты по кредиту.

Оформить ипотеку на льготных условиях в регионе также могут специалисты медицинских учреждений. Воспользоваться этой мерой поддержки могут врачи, фельдшеры и рентгенлаборанты.

Ранее в Московской области стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель».

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