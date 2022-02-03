Московские врачи за сутки вылечили еще 12 359 пациентов от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 12 359 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в четверг, 3 февраля.

Таким образом за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 994 160 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 26 904 новых случая заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 1622, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 560. При этом доля госпитализации от общего числа заболевших достигла шести процентов.

Еще 76 пациентов за сутки скончалось, говорится в сообщении.

Фото: Оперштаб

2 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что темпы распространения коронавируса в столице в настоящее время идут на спад. Это дает надежду на то, что Москва вышла на плато.

Также глава города уточнил, что пациенты с коронавирусом в настоящее время занимают около десяти тысяч стационарных коек в столице, пять тысяч коек находятся в резервном фонде.

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В Москве заболеваемость новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», который является доминирующим в столице и в целом в России, продолжает расти. Ежедневно фиксируются новые антирекорды по количеству выявленных случаев заражения. Помимо COVID-19, в столичном регионе наблюдается всплеск сезонных инфекций: ОРВИ и гриппа. «Вечерняя Москва» собрала данные о том, как город борется с распространением «омикрона» и какие меры применяются для сдерживания вируса.