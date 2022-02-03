Военный эксперт призвал внимательно отнестись к украинским «Ураганам» около Крыма

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Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал военные учения, которые провели ВСУ Украины у границ Крыма.

Он отметил, что Украина использовала реактивные системы залпового огня «Ураган», это достаточно мощные системы, которые способны нанести значительный урон.

— Это оружие с дальностью боя 35 км, то есть достаточно дальнобойное. Имеет калибр 220 миллиметров. Это довольно серьезная разрушительная система, способная нанести большой ущерб. Конечно, это неприятный момент, — отметил эксперт в комментарии Nation News.

Сивков подчеркнул, что Украина имеет право на проведение учений, если не пересекает своих границ. Но подобные маневры можно трактовать как подготовку к агрессии в районе Крымского полуострова.

Накануне украинские военные провели учения с использованием РСЗО «Ураган» вблизи Крыма. Силы ВСУ отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника, сообщает Взгляд.ру.

До этого глава МИД ДНР заявила, что Украина уже применила в Донбассе западное оружие.