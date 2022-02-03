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Врач объяснила, почему не стоит лечить горло холодом

Георгий Соланович

Общество
Врач объяснила, почему не стоит лечить горло холодом
Фото: pixabay.com

Лечить больное горло не стоит как холодными напитками и едой, так и чрезвычайно разогретыми. Об этом сообщила кандидат медицинских наук Александра Гусева.

По ее словам, ледяная вода, мороженное и холодный воздух ослабят иммунитет больного, использовать такие методы не стоит. Однако если отек горла был вызван ударом или удушьем, то тут может помочь холодный компресс.

— Если боль в горле вызвана посттравматическим отеком слизистой гортани или растущей гематомой в тканях шеи из-за удара или удушения, то в такой ситуации холодный компресс на травмированный участок поможет, — уточнила Гусева.

Эксперт не рекомендует и лечение больного горла слишком горячими напитками: повышенная температура в пораженном инфекцией участке ускорит течение патологического процесса, что может привести к еще более серьезным последствиям, передают «АиФ».

Второго февраля пульмонолог Баранова рассказала, чем опасны хронические бронхит и трахеит. По словам врача, при возникновении трахеита у больного воспаляются слизистые трахеи — широкой дыхательной трубки, соединяющей гортань с бронхами.

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