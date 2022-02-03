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В Кремле прокомментировали переброску дополнительных сил Штатов в страны Европы

Полина Долганова

В мире
В Кремле прокомментировали переброску дополнительных сил Штатов в страны Европы
Фото: Администрация президента РФ

Переброска американских военных в страны Европы рядом с российской границей — это не те шаги, которые способствуют деэскалации. Об этом в четверг, 3 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он также добавил, что данная ситуация способствует усилению напряженности.

Накануне полпред ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова заявила, что Киев уже применил оружие, которое было поставлено Западом, обстреляв при этом боеприпасами НАТО подстанцию в Донецке. Она добавила, что поставки оружия Украине приводят к новым обстрелам в Донбассе. Кроме того, в настоящее время Киев стягивает туда западные военные мощности.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что Вашингтон перебросит свои войска в Восточную Европу и страны НАТО. Американский лидер сказал, что данный шаг будет сделан «в ближайшем будущем».

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