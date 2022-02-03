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В Кремле объяснили, почему Путин не носит защитную маску

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Кремле объяснили, почему Путин не носит защитную маску
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин появляется на публике без средств индивидуальной защиты, так как его коллеги и собеседники постоянно проходят тесты на коронавирус. Об этом в четверг, 3 февраля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Дело в том, что вокруг президента (вы знаете, это не секрет) принимаются меры предосторожности соответствующие. <...> Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску. Однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До этого Песков заявил, что президент России Владимир Путин ежедневно «обращается к разуму россиян» из-за распространения коронавирусной инфекции в стране. По его словам, на этот раз РФ лучше подготовилась к очередной волне ковида. Он также добавил, что каждая волна COVID-19 отличается своими характеристиками с точки зрения распространения.

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