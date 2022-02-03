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Почти 31 тысячу аудиоконсультаций для москвичей с признаками ОРВИ провели за сутки

Виктория Сикерина

Город
Почти 31 тысячу аудиоконсультаций для москвичей с признаками ОРВИ провели за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие 24 часа столичные врачи провели порядка 31 тысячи аудиоконсультаций для горожан с признаками ОРВИ. Об этом заявили в пресс-службе московского социального комплекса в четверг, 3 февраля.

В ведомстве отметили, что за последние сутки городские поликлиники обеспечили комфортный прием почти 70 тысяч пациентов с симптомами заболевания, говорится в сообщении Telegram-канала «Москва о важном».

С 28 января жители столицы с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) могут проконсультироваться с врачом в формате аудио и открыть больничный без посещения поликлиники. Для этого требуется заполнить соответствующую форму и подать заявку.

Заявку могут направить совершеннолетние москвичи, которые имеют признаки простудных заболеваний. В анкете необходимо указать свои ФИО, дату рождения, номер ОМС и СНИЛС, а также адрес и контактную информацию. После оформления заявки с москвичом свяжется специалист, проконсультирует его, удаленно оформит рецепт и откроет больничный лист сроком на неделю.

Закрыть больничный также можно будет дистанционно после уточнения самочувствия человека.

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2 февраля мэр города Сергей Собянин сообщил, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве возросло за неделю почти на 70 процентов. По его словам, количество госпитализаций увеличилось на 40 процентов.

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