Диетолог Соломатина рассказала, чем полезен творог

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Творог поддерживает работу сердца и улучшает состояние сосудов. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она отметила, что в твороге содержится много белка и витамина D. Также в этом продукте присутствует чрезвычайно полезный для организма метионин.

— Это аминокислота, которая предохраняет нашу печень от ожирения. А у печени очень много функций в нашем организме. Печень выводит токсины из организма, а они могут очень негативно влиять на наши сосуды, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Кроме того, творог — это кисломолочный продукт, он нормализует микрофлору кишечника. Полезная микрофлора, которая борется с патогенами, нуждается в таких продуктах как творог.

Диетолог добавила, что лучше выбирать творог с невысоким содержанием жира, но и не полностью обезжиренный, так как жир необходим для усвоения кальция.

До этого Елена Соломатина рассказала, какие фрукты вызывают рак. Она отметила, что «бешеное количество сахара» содержится в консервированных фруктах, что может привести к повышению инсулина. А инсулин — провокатор роста раковой опухоли.