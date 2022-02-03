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Народный календарь. Как 4 февраля выяснить, каким будет муж

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как 4 февраля выяснить, каким будет муж
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

4 февраля Православная церковь почитает память апостола от 70-ти Тимофея. Он был любимым учеником апостола Павла. В народном календаре дата получила название Тимофей-полузимник.

Чтобы узнать какой будет муж, незамужние девушки 4 февраля ложатся вечером на снег. Утром рассматривают фигуры, которые получились. Если ровная, то и муж будет спокойным, а если неровная, то жить придётся со скандальным. Считается, что этот день один из самых холодных в году, поэтому издавна старались не выходить на улицу, а проводить время за разговорами и развлечениями. Тем, кто возьмется на Тимофея лечить грыжу, быстро удастся избавиться от этого недуга.

Приметы погоды:

Если в мороз вспотели рамы и оконницы, грядет потепление.

Если в полдень солнце видно, весна будет ранняя.

Снегопад в Тимофеев день предвещает богатый урожай летом.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 4 февраля выяснить, каким будет муж

Именины отмечают: Георгий, Гавриил, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Юрий.

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