Врач рассказал о влиянии «омикрон»-штамма на кровь

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Кровь человека при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса начинает вырабатывать определенные вещества. Об этом сообщила врач-гематолог Светлана Бычкова.

По ее словам, группа крови человека никак не влияет ни на тяжесть заболевания «омикроном», ни на иммунитет пациента – это миф. Однако ковид способен запускать в крови определенные процессы.

— При коронавирусе может быть повышение или понижение числа лейкоцитов, лимфоцитоз, моноцитоз. Там много изменений, характерных для вирусной инфекции. Повышение свертываемости крови как одно из проявлений заболевания. Гиперкоагуляция идет с тромбообразованием, — уточнила эксперт.

Бычкова заключила, что для каждого человека процесс изменения крови индивидуален. У кого-то каких-либо изменений может не быть вовсе. С момента появления «омикрон»-штамма коронавируса прошло еще слишком мало времени, вариация инфекции еще мало изучена, передает «Москва24».

Ранее врач-гериатр Валерий Новоселов заявил, что людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, в условиях пандемии лучше находиться под присмотром врачей.