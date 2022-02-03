«Справедливая оценка»: Сергей Собянин рассказал о Москве в рейтинге ООН

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Получение Москвой первого места в двух номинациях ООН «Развитие инфраструктуры» и «Качество жизни» — справедливая оценка мегаполиса. Об этом рассказал в четверг, 3 февраля, мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, Москва была признана абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования интернета и протяженность транспортной сети.

Мэр также отметил, что в номинации «Качество жизни» первое место столице обеспечили сильные позиции в высшем и среднем образовании, науке, музейном деле.

— Эксперты высоко оценили низкий уровень преступности и высокое качество общественного пространства Москвы, — добавил мэр.

Мэр заметил, что рейтинг ООН, в отличие от частных оценок, создает универсальный индекс достижений мировых городов, в основе которого лежит идея процветания — высокого качества жизни и равных возможностей для всех горожан в гармонии с окружающей природой.

— Признание нашего города мировым лидером в качестве жизни и развитии инфраструктуры — это справедливая оценка огромных позитивных перемен, происходящих в Москве, — подчеркнул он.

Кроме того, Собянин напомнил, что победа Москвы станет хорошим аргументом для города в борьбе за право проведения у себя ЭКСПО-2030.

Организация Объединенных Наций назвала столицу лучшим мегаполисом мира в двух номинациях — «Развитие инфраструктуры» и «Качество жизни». Уточняется, что окончательная версия списка будет доступна 31 марта.