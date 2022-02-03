Переговоры Зеленского и Эрдогана стартовали в Киеве

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в офисе украинского президента в четверг, 3 февраля.

— Главы государств пообщаются в формате с глазу на глаз. После этого под председательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится десятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой, — говорится в сообщении.

Политики, как ожидается, подпишут ряд двусторонних документов. По итогам переговоров Эрдоган и Зеленский проведут встречу с журналистами, отмечается на сайте администрации Украины.

27 января Совбез Турции под председательством Эрдогана обсудил кризис между Россией и Украиной. Ведомство сочло, что рост напряженности между странами не приведет к результатам в чьих-либо интересах, в связи с чем был сделан призыв ко всем сторонам к снижению напряженности.

В тот же день Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. Отмечается, что он планирует обсудить с российским лидером двусторонние отношения.

Помимо этого, Эрдоган сказал, что Анкара готова принять у себя Путина и Зеленского. Это необходимо, чтобы лидеры могли «продолжать путь по восстановлению атмосферы мира», уточнил он.