Путин выразил надежду на продолжение личных контактов с Фернандесом

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин на встрече с аргентинским лидером Альберто Фернандесом выразил надежду на продолжение личных контактов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 3 февраля.

— У вас короткое на этот раз пребывание в России, все связано, конечно, с этой ситуацией (с пандемией — прим. «ВМ»). Но надеюсь, нам удастся продолжить эти личные контакты и в Аргентине, и здесь, в России, — рассказал глава государства.

Лидер уточнил, что рад видеть Фернандеса, а также напомнил, что они оба полетят в Пекин на открытие Олимпийских игр. Они смогут на переговорах в Кремле в «домашней» обстановке обсудить двусторонние вопросы и ситуацию в мире, приводит слова Путина сайт Кремля.

2 февраля Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обменялись мнениями по кризису на Украине, а также о ситуации по гарантиям безопасности в отношении России.

Российский лидер при этом обратил внимание на «хронический саботаж» Минских договоренностей со стороны Киева. По мнению Путина, НАТО не готово адекватно реагировать на озабоченности Москвы, а в качестве предлога альянсом используется политика открытых дверей.