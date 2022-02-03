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Астролог предупредил три знака зодиака об особых трудностях в феврале

Иван Юминов

Общество
Астролог предупредил три знака зодиака об особых трудностях в феврале
Фото: depositphotos

Февраль окажется худшим месяцем 2022 года для трех знаков зодиака. Об этом заявил астролог и эзотерик Артемий Никара.

Овен

Овнам, как считает он, предстоит пережить неоднозначный месяц. Представители знака будут совершать неправильные действия в неподходящее время.

Скорпион

Трудности, с которыми столкнутся Скорпионы в третий месяц зимы, потребуют от них множества ресурсов и сил. Февраль окажется для них тяжелым периодом, в ходе которого им придется выйти из зоны комфорта, что станет причиной для раздражений.

Весы

Весов в феврале поджидает множество ситуаций, которые будут казаться неразрешимыми. Никара посоветовал обратить особое внимание на финансы, которые будут стремительно уходить у представителей знака, отмечает Пятый канал.

2 февраля ясновидящая Кажетта рассказала «ВМ», женщины каких знаков зодиака способны на неверность в отношениях. Представительницы некоторых знаков зодиака, как она считает, больше других склонны к изменам. На желание «сходить налево» оказывают влияние астрологические условия, которые делают представительниц этих знаков более эмоциональными и любвеобильными.

В тот же день астрологи рассказали, что иногда можно встретить истеричных женщин, которые еще и склонны к изменам. Они убеждены, что чаще других превращаются в таких «фурий» представительницы пяти знаков зодиака.

Так, женщины-Рыбы очень эмоциональны и чувствительны. Они устраивают скандалы не воинственно: им свойственно использовать в качестве оружия слезы.

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