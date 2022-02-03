Астрологи пообещали богатство трем знакам зодиака до конца февраля

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Астрологи объявили, что представители трех знаков зодиака разбогатеют до конца февраля.

Овен

Им, как ожидается, будет нетрудно адаптироваться к условиям на работе. Последний месяц зимы станет для Овнов отличным временем для разрешения финансовых вопросов.

Рак

Представителям знака необходимо обратить внимание на родных, а те взамен помогут им разобраться с финансовыми вопросами. Февраль отлично подходит для того, чтобы отказаться от вредных привычек, которые мешали Ракам вырваться из бедности.

Лев

Нынешний месяц станет для Львов напряженным, но интересным. Им необходимо научиться доверять собственной интуиции и сохранять гибкость в финансовых вопросах, отмечает New Inform.

2 февраля ясновидящая Кажетта рассказала «ВМ», женщины каких знаков зодиака способны на неверность в отношениях. Представительницы некоторых знаков зодиака, как она считает, больше других склонны к изменам. На желание «сходить налево» оказывают влияние астрологические условия, которые делают представительниц этих знаков более эмоциональными и любвеобильными.