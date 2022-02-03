Новое дело: адвокат рассказал, что ждет полицейских, избивших коллегу в Петербурге

Фото: МВД

В отношении сотрудницы уголовного розыска, которую ударил инспектор ДПС в Петербурге, могут возбудить уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 3 февраля, рассказал адвокат Александр Почуев.

По его словам, это может произойти из-за большого общественного резонанса вокруг этого случая. Почуев заметил, что в распространяемом в Сети видеоролике с инцидентом видно, что девушка сама ведет себя агрессивно, пытается скрыться и толкает сотрудников ДПС.

Видео: Telegram / SHOT

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что подобные действия сотрудницы можно квалифицировать как применение насилия в отношении представителя власти. По этой статье ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

— Надо отметить, что ввиду чрезмерной публичности позиции следствия и утечки в Сеть видео конфликта в обществе формируется обвинительный вердикт и следует ожидать жесткой меры пресечения, тем более при непризнательной позиции обвиняемого. Не исключено, что задержанного сотрудника ДПС могут поместить под стражу, — рассуждает Почуев.

Примечательно, что в 3 февраля Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия о помещении одного из участников конфликта — сотрудника ДПС Колесникова под домашний арест. Следствие просит избрать ему меру пресечения до 1 апреля.

— Обвинение Колесникову предъявлено. Ударивший женщину сотрудник свою вину не признает, — заключили в пресс-службе ведомства.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении инспектора ДПС, который ударил сотрудницу уголовного розыска.