Сотрудники СК задержали изнасиловавшего женщину на северо-востоке Москвы мужчину

Фото: moscow-live

Сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемого в изнасиловании женщины на северо-востоке Москвы. Об этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, подозреваемым в произошедшем 2 февраля изнасиловании оказался 23-летний молодой человек. На данный момент он задержан, и ему предъявлено обвинение.

— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся другие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается, — сообщила Иванова.

В среду, 2 февраля, неизвестный напал на женщину возле дома на проспекте Мира. Угрожая ей предметом, похожим на нож, он изнасиловал потерпевшую.

26 января сообщалось, что москвич споил 28-летнюю королеву красоты из Белоруссии, увез ее к себе домой и изнасиловал. Наутро девушка вызвала такси и сразу поехала в полицию, где рассказала о произошедшем