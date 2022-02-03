Мишустин провел рабочую встречу с Кадыровым в Москве

Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в четверг, 3 февраля.

Кадыров находится в Москве в командировке, он успел встретиться в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. По поручению лидера он проводит встречи в кабинете министров, отмечает РИА Новости.

2 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что встреча Путина с Кадыровым прошла в Кремле 2 февраля. Они обсудили экономические проекты, а также работу правоохранительных органов, уточнил чиновник.

Также в ходе встречи Кадыров доложил президенту о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике. По его словам, эффективные меры, которые принимаются под руководством Путина, позволяют региону сохранить темпы развития в трудных условиях пандемии.

Глава Чечни подчеркнул, что в республике успешно выполняется программа вакцинации. Также Кадыров отметил, что демографические показатели Чечни сохраняют положительную динамику, а безработица в регионе уменьшилась и составила восемь процентов.