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Путин оценил вероятность введения новых ограничений из-за «омикрона»

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин оценил вероятность введения новых ограничений из-за «омикрона»
Фото: Администрация президента РФ

Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 3 февраля.

— Вчера вечером, только довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства. Расстались с ним где-то во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе по этим вопросам, — рассказал глава государства.

У кабмина нет планов по введению новых ограничений, приводит слова Путина сайт Кремля.

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3 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.

11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».

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