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В ЕС рассказали о способе получения COVID-сертификата привитым в России

Иван Юминов

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Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
В мире
В ЕС рассказали о способе получения COVID-сертификата привитым в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Европейский COVID-сертификат могут получить те, кто привился российской вакциной и одной бустерной дозой одобренного в ЕС препарата. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в четверг, 3 февраля.

— Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС, — приводит слова Виганда ТАСС.

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3 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.

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