Детский сад на 220 мест появится в поселении Сосенском в ТиНАО

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект детского сада на 220 мест в поселении Сосенском. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в четверг, 3 февраля.

— Этот сад будет выдержан в строгих формах. Для оформления фасадов выбраны два цвета: белый и оттенки оранжевого, — рассказал чиновник.

Площадь трехэтажного здания составит около 4,8 тысячи квадратных метров. Внутри разместят кухню, медицинский блок, групповые помещения, а также административные кабинеты.

Рабочие организуют на территории пешеходные связи с соседними домами, а также построят систему площадок для игр и уроков. В частности, предусмотрено по две игровые площадки для каждой из возрастных групп, а также общая зона отдыха с садом.

2 февраля председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в Москве с 2 по 15 февраля состоится сбор мнений по объектам социальной и транспортной инфраструктуры, а также общественно-деловым и инженерным объектам. Обсуждения доступны для пользователей портала «Активный гражданин» в соответствующем его разделе.

Например, в Ярославском и Лосиноостровском районах можно оставить свое мнение по поводу строительства дорог, жители Лефортова, Соколиной Горы и Перова выскажутся о строительстве участка улицы с разворотным кольцом и т. д.