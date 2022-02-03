Детский сад на 220 мест появится в поселении Сосенском в ТиНАО
Москомархитектура согласовала проект детского сада на 220 мест в поселении Сосенском. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в четверг, 3 февраля.
— Этот сад будет выдержан в строгих формах. Для оформления фасадов выбраны два цвета: белый и оттенки оранжевого, — рассказал чиновник.
Площадь трехэтажного здания составит около 4,8 тысячи квадратных метров. Внутри разместят кухню, медицинский блок, групповые помещения, а также административные кабинеты.
Рабочие организуют на территории пешеходные связи с соседними домами, а также построят систему площадок для игр и уроков. В частности, предусмотрено по две игровые площадки для каждой из возрастных групп, а также общая зона отдыха с садом.
2 февраля председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в Москве с 2 по 15 февраля состоится сбор мнений по объектам социальной и транспортной инфраструктуры, а также общественно-деловым и инженерным объектам. Обсуждения доступны для пользователей портала «Активный гражданин» в соответствующем его разделе.
Например, в Ярославском и Лосиноостровском районах можно оставить свое мнение по поводу строительства дорог, жители Лефортова, Соколиной Горы и Перова выскажутся о строительстве участка улицы с разворотным кольцом и т. д.