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Историческое здание на проспекте Мира приспособят под репетиции хора

Евгений Белоусов

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Историческое здание на проспекте Мира приспособят под репетиции хора
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
проспект Мира, д. 25, строение 2 Карта всех событий

Москомархитектура одобрила проект реставрации исторического здания, расположенного по соседству с особняком Свечиной — Циммерман — Моргунова на проспекте Мира. После реставрации здание будет приспособлено для репетиций хора. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Отмечается, что исторический облик здания будет сохранен, а реставрационные работы пройдут под контролем Мосгорнаследия.

— Несмотря на то что строение 2 не является объектом культурного наследия, ему более ста лет, и его реставрация будет вестись в соответствии с историческими документами, — рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, внутренний двор здания будет перекрыт стеклянным куполом и обустроен под зал приемов. Конструкция будет сделана очень аккуратно и незаметна со стороны проспекта Мира. Кроме того, изменится цвет фасадов — стены приобретут табачный оттенок.

Общая площадь двухэтажного строения составляет около 300 квадратных метров. В рамках проекта запланированы ремонт кирпичной кладки, сохранение декора в стиле модерн, укрепление и оштукатуривание стен, а также замена инженерных коммуникаций.

До этого стало известно, что дом Анны Монс на Бауманской улице, который является объектом культурного наследия, откроется для посетителей после завершения необходимых работ. Уточняется, что дни, периодичность и другие условия доступа в любой объект культурного наследия, в том числе и в дом Анны Монс, закрепляются в его охранном обязательстве.

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