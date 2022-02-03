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Захарова призвала расследовать гибель мирных жителей при убийстве лидера ИГ*

Иван Юминов

В мире
Захарова призвала расследовать гибель мирных жителей при убийстве лидера ИГ*
Фото: МИД РФ

Расследование должно будет выяснить обстоятельства гибели мирных жителей при американской операции в Сирии по ликвидации главы ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 3 февраля.

— При этом в своих практических действиях руководствуемся необходимостью тщательного выбора целей при планировании и осуществлении точечных силовых операций, чтобы исключить возможность гибели гражданских лиц. Призываем к этому и другие страны, непосредственно участвующие в контртеррористических действиях, — рассказала дипломат.

Если данные о смерти гражданских лиц подтвердятся, то это должно стать предметом расследования, подчеркнула она. Тот факт, что аль-Хашими аль-Курайши скрывался в Идлибской зоне деэскалации, неподконтрольной властям Сирии, говорит о том, что террористы используют район как убежище, приводит слова Захаровой сайт МИД.

3 февраля глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что по меньшей мере трое гражданских погибли при операции в Сирии по ликвидации лидера ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Во время операции террорист взорвал взрывное устройство, убив себя и членов своей семьи, добавил он.

Остин поблагодарил руководство Центрального командования и Командования специальных операций США за поддержку в планировании и выполнении миссии. США продолжают борьбу с ИГ*, несмотря на гибель их лидера, заключил министр.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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