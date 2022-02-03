Врач рассказал, когда повышается риск заражения «омикроном»

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Человек, который перенес ранние штаммы COVID-19, может заболеть «омикроном» уже через 45 дней после болезни. Об этом в четверг, 3 февраля, рассказала американский эксперт по вопросам вакцинации от COVID-19 в клинике Mayo Мелани Свифт.

Она напомнила, что ранее у людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, защита от повторного заражения действовала на протяжении 90 дней. Однако с появлением варианта «омикрон» стали фиксироваться случаи повторного заражения менее, чем за три месяца.

— По нашим наблюдениям, в течение первых шести недель после заражения COVID-19 повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев, — рассказала Свифт в эфире радио Minnesota Public .

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3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил «ВМ», что в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.