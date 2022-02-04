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СМИ: Повторный ПЦР-тест на COVID-19 перестали брать после выздоровления

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
СМИ: Повторный ПЦР-тест на COVID-19 перестали брать после выздоровления
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

У москвичей после выздоровления перестали брать повторный ПЦР-тест на наличие или отсутствие в организме коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости сообщили в нескольких столичных поликлиниках и в колл-центре по коронавирусу.

Так, врачи одной из поликлиник столицы рассказали, что на сегодняшний день повторный ПЦР-тест после карантина делать не нужно, а медики из другого учреждения отметили, что повторные тесты никто не берет, а карантин закрывается автоматически.

— На горячей линии Москвы по коронавирусу один из операторов сообщил, что, по имеющейся информации, на 10-11 день должны взять повторный ПЦР-тест, но за более подробной информацией он предложил обратиться в поликлинику или на портал mos.ru, — передает РИА Новости.

Однако другой оператор заявил, что повторный ПЦР-тест с 24 января уже не проводится.

На данный момент агентство направило запрос в столичный департамент здравоохранения и оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, чтобы выяснить подробности данной ситуации.

22 января сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит стоимость ПЦР-тестов на коронавирус. Соответствующее поручение ведомству дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ обсуждался 18 января на заседании координационного совета, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Уточняется, что контроль за исполнением поручения премьер-министра закреплен за руководителями регионов государства.

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