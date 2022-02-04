Япония решила рассмотреть варианты поставок газа в Европу

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Токио изучит возможности увеличения поставок газа в Европу, но не в ущерб интересам страны. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

— Ожидается, что эта зима будет холодной, поэтому необходимо обеспечить энергетические запасы, в том числе по электроэнергии. После того как мы обеспечим объемы, которые не будут иметь никакого влияния на жизнь людей, мы думаем изучить, что можно было сделать, — передает его слова РИА Новости.

Страны ЕС ищут альтернативные варианты поставок голубого топлива, помимо России. Из-за холодной зимы и низкого уровня заполненности хранилищ в регионе наблюдается настоящий газовый кризис.

4 января наблюдался самый низкий объем транзита российского газа через территорию Украины за последние два года. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. По его словам, 3 января транзит газа из России сократился до 52,2 миллиона кубометров в сутки. При этом Макогон отметил, что запланированный объем транзита был 109,6 миллиона «кубов».

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.