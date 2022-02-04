Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Япония решила рассмотреть варианты поставок газа в Европу

Михаил Алимов

В мире
Япония решила рассмотреть варианты поставок газа в Европу
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Токио изучит возможности увеличения поставок газа в Европу, но не в ущерб интересам страны. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

— Ожидается, что эта зима будет холодной, поэтому необходимо обеспечить энергетические запасы, в том числе по электроэнергии. После того как мы обеспечим объемы, которые не будут иметь никакого влияния на жизнь людей, мы думаем изучить, что можно было сделать, — передает его слова РИА Новости.

Страны ЕС ищут альтернативные варианты поставок голубого топлива, помимо России. Из-за холодной зимы и низкого уровня заполненности хранилищ в регионе наблюдается настоящий газовый кризис.

4 января наблюдался самый низкий объем транзита российского газа через территорию Украины за последние два года. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. По его словам, 3 января транзит газа из России сократился до 52,2 миллиона кубометров в сутки. При этом Макогон отметил, что запланированный объем транзита был 109,6 миллиона «кубов».

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.

Читайте также:
Япония газоснабжение Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Все мнения
О проекте