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Журналистка «Новой газеты» может покинуть Россию из-за угроз

Михаил Алимов

Общество
Журналистка «Новой газеты» может покинуть Россию из-за угроз
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, названная главой Чечни Рамзаном Кадыровым «террористом», решила временно покинуть Россию из-за поступающих угроз. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает ТАСС.

— Лично, наверное, Милашина на какое-то время все-таки покинет Российскую Федерацию. <..> На этом настаивают и мой главный редактор, и мои достаточно высокопоставленные источники, которые говорят, что сейчас угроза моей личной безопасности высокая, поэтому я уже их послушаю, хотя мне это очень не нравится, — передает ее слова агентство.

Журналистка намерена продолжать свою работу, но воспринимает высказывания Кадырова «не как личное мнение, а как прямую угрозу». Поэтому и реагировать нужно соответственно. Она считает, что эти слова в ее адрес прозвучали из-за помощи бывшему чеченскому судье Сайди Янгулбаеву, а также его семье.

— (Глава Чечни – прим. «ВМ») считает, что Янгулбаевы — это террористы, и те, кто оказывает им помощь, <…> в понятии Кадырова террористы, — отметила Милашина.

Накануне коллегия судей Чечни прекратила отставку экс-судьи Сайди Янгулбаева, лишив его неприкосновенности.

2 февраля СМИ сообщили, что более 400 тысяч человек приняли участие в митинге на центральной площади в Грозном против семьи вышедшего в отставку судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Участники мероприятия, как уточняется, несли с собой плакаты с оскорблениями в адрес семьи.

СПРАВКА «ВМ»

20 января люди в гражданской одежде, масках и с оружием ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они представились сотрудниками МВД Чечни и предъявили постановление о принудительном приводе супругов на допрос. После этого они увезли Мусаеву, больную сахарным диабетом второго типа и коронавирусом.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона. По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.

23 января бывший чеченский судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Об этом сообщила адвокат Наталья Добронравова. При этом она заявила, что знает, в какую страну направились экс-судья с дочерью, но информацией делиться не намерена.

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