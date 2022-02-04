Наталья Сергунина рассказала о региональном чемпионате по робототехнике на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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С 17 по 20 февраля на ВДНХ пройдут региональные отборочные соревнования «First Robotics Championship — Москва 3.0». Их победители примут участие в Национальном чемпионате по робототехнике. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— «Всего в соревнованиях примут участие почти сто команд, в том числе из московских детских технопарков. Отбор пройдет в несколько этапов. Сначала участникам предстоит защитить проекты, а затем продемонстрировать возможности своих роботов, — рассказала она.

По ее словам, оба состязания проводятся в рамках международной программы First. Оценивать разработки будут опытные эксперты из шести регионов страны.

Соревнования будут проходить в четырех направлениях. Первые три — это программы First Lego League для детей от 4 до 16 лет — Discover, Explore и Challenge. Их участники занимаются наукой, техникой, инженерией и математикой, решая реальные задачи с помощью игрового обучения.

Кроме того, в этом году пройдут состязания в новом направлении — First Tech Challenge. Это программа для развития научных, инженерных и технологических навыков у детей от 12 до 18 лет. В ней будут представлены разработки в области робототехники.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, конкурсные задания этого года посвящены грузовым перевозкам.

— Участники представят уникальные разработки, презентуют их, а также продумают стратегию поведения своих роботов в автономном и управляемом режиме во время соревнований на игровом поле, — добавил он.

В направлениях First Lego League зарегистрирована 81 команда от Москвы и Московской области. В отборе направления First Tech Challenge будут участвовать 16 команд.

Участники с лучшими результатами примут участие в Национальном чемпионате по робототехнике «First Robotics Championship — Москва 3.0», который пройдет в «Экспоцентре» на Красной Пресне в марте 2022 года.

До этого стало известно, что около двух тысяч школьников столицы приняли участие в конкурсе видеоблогов на тему зимнего отдыха #ЗОЖигай!. Уточняется, что участники творческого состязания должны были снять на свежем воздухе видео об активностях, которые популярны зимой. При этом важно было уделить особое внимание технике безопасности.