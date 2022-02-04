Женская сборная РФ по хоккею обыграла команду Швейцарии на Олимпиаде в Пекине

Фото: Федерация хоккея России / fhr.ru

Российская женская сборная по хоккею победила национальную команду Швейцарии в матче группового турнира Олимпийских игр в Пекине. Встреча состоялась в пятницу, 4 февраля.

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу россиянок.

Есть первая победа женской сборной в Пекине 💪#Beijing2022 pic.twitter.com/m8MU85FWHc — Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 4, 2022

Таким образом российская сборная набрала три очка в группе А.

Следующая игра состоится 5 февраля. Сборная России встретится с командой из Соединенных Штатов.

В этот же день российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном этапе Олимпиады в Пекине. По итогам выступления они набрали 85,05 балла. Победителями стали спортсмены из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. На их счету 85,56 балла. Тройку лидеров замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с 83,83 балла.

Также российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место по итогам короткой программы командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Первым стал американец Натан Чен — 111,71 балла, второе место занял японец Сема Уно — 105,46 балла. У спортсмена из России — 95,81 балла. Отмечается, что Кондратюк принес сборной России восемь очков в командном турнире. На данный момент Россия занимает третье место в общем зачете.

4 февраля в Пекине стартуют 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из РФ.