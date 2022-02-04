Психолог дала советы родителям, как поддержать ребенка при подготовке к экзаменам

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Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра в Москве Наталья Паршина дала советы родителям, как поддержать ребенка при подготовке к экзаменам.

По мнению эксперта, когда ребенок готовится к экзаменам, родителям не нужно запрещать ему заниматься хобби.

— С точки зрения психологии запрет на отдых и развлечения может принести дополнительные трудности выпускнику. Организм должен переключатся, чтобы эффективно обрабатывать информацию, — отметила она в комментарии РИАМО.

Стоит составить удобный график, чтобы период подготовки сменялся периодом отдыха, переключения на другой вид деятельности.

Психолог отметила, что не стоит запугивать ребенка. Если у него появятся страх и волнение, то это может помешать ему показать свои знания на экзамене. Лучше обсудить вместе, как может развиваться ситуация при разных обстоятельствах и обозначить запасные варианты.

В этот период особенно важно стать надежным помощником и поддержкой ребенку и создать комфортную атмосферу.

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