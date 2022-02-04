Установка четырех эскалаторов началась на станции «Нагатинский Затон» БКЛ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон Карта всех событий

Строители продолжают установку четырех эскалаторов на станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В настоящий момент они приступили к монтажу инженерного оборудования. Об этом стало известно в пятницу, 4 февраля.

Помимо этого, специалисты продолжают готовиться к установке трех лифтов для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Один из подъемников будет вести к кассовому залу, а остальные — к платформам.

Также продолжается монтаж тягово-понизительной подстанции для оснащения остановочного пункта системами жизнеобеспечения. Всю аппаратуру уже разместили внутри станции.

К настоящему моменту готовность станции «Нагатинский Затон» оценивается в 62 процента.

— Заканчиваются монолитные и земляные работы, а также обратная засыпка котлована. В технических помещениях ведется архитектурная отделка. В ближайшее время начнутся отделочные работы и в пассажирской зоне, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что пассажиропоток новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро по итогам 2021 года составил 550 тысяч пассажиров в сутки. Это количество аналогично числу москвичей, которые пользуются Московским центральным кольцом. Так, еще до полного завершения строительства БКЛ стала одним из самых важных объектов транспортной инфраструктуры в городе.