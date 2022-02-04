Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гастроэнтеролог назвал яркий симптом серьезного поражения поджелудочной железы

Михаил Алимов

Общество
Гастроэнтеролог назвал яркий симптом серьезного поражения поджелудочной железы
Фото: Depositphotos

Сильная боль в животе, которая переходит на спину, может быть симптомом серьезного поражения поджелудочной железы. Очень часто она не снимается обезболивающими. Об этом заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

— В жизни классику мы видим не всегда: часто боль возникает только в спине или в животе, но вообще не отдает в спину, а расположена только около пупка или немного отдает влево или вправо, — рассказал он в своем Instagram.

При сильной боли не нужно ничего проверять — следует сразу обратиться к специалисту, считает Вялов. Если боль наблюдается уже некоторое время, то необходимо сдать анализы крови и кала, чтобы проверить поджелудочную. Если есть воспаление органа, то его уберут. Также следует позаботиться о диагностике камней, сгустков, взвеси в желчном пузыре, следить за холециститом и дискинезией в нем. Тогда можно уберечься от острого панкреатита, уверен доктор.

До этого он сообщил, что если просто отказаться от продуктов, которые вызывают изжогу, это ничего не даст. Необходимы другие меры. Вялов пояснил, что существует пища, которая увеличивает секрецию пищеварительного сока, кислота вырабатывается сильнее. Чаще всего это различные гастрономические изыски. Например, жареное мясо. Однако отказ от продуктов, которые вызывают изжогу, ничего не даст.

Читайте также:
Здоровье Врачи гастроэнтеролог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Все мнения
О проекте