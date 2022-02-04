Гастроэнтеролог назвал яркий симптом серьезного поражения поджелудочной железы

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Сильная боль в животе, которая переходит на спину, может быть симптомом серьезного поражения поджелудочной железы. Очень часто она не снимается обезболивающими. Об этом заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

— В жизни классику мы видим не всегда: часто боль возникает только в спине или в животе, но вообще не отдает в спину, а расположена только около пупка или немного отдает влево или вправо, — рассказал он в своем Instagram.

При сильной боли не нужно ничего проверять — следует сразу обратиться к специалисту, считает Вялов. Если боль наблюдается уже некоторое время, то необходимо сдать анализы крови и кала, чтобы проверить поджелудочную. Если есть воспаление органа, то его уберут. Также следует позаботиться о диагностике камней, сгустков, взвеси в желчном пузыре, следить за холециститом и дискинезией в нем. Тогда можно уберечься от острого панкреатита, уверен доктор.

До этого он сообщил, что если просто отказаться от продуктов, которые вызывают изжогу, это ничего не даст. Необходимы другие меры. Вялов пояснил, что существует пища, которая увеличивает секрецию пищеварительного сока, кислота вырабатывается сильнее. Чаще всего это различные гастрономические изыски. Например, жареное мясо. Однако отказ от продуктов, которые вызывают изжогу, ничего не даст.