СМИ: Макрон посетит Россию 7 февраля

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно срочно укреплять позиции перед выборами / Фото: EPA/ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию 7 февраля, а на следующий день отправится на Украину. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на Елисейский дворец.

— Макрон направится в Россию в понедельник, на Украину — во вторник, — говорится в сообщении агентства.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Они обсудили вопросы, связанные с Украиной и гарантиями безопасности стран НАТО для России.

Отмечается, что в разговоре учитывались интересы и других международных партнеров, с которыми лидеры общались ранее. При этом Путин обратил внимание на провокационные действия и заявления Киева, которые идут вразрез с Минскими соглашениями. Также Макрон и Путин условились о дальнейших контактах.

2 февраля Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обменялись мнениями по кризису на Украине, а также о ситуации по гарантиям безопасности в отношении России.