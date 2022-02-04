Психолог рассказала, как помочь себе во время стрессовой ситуации

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Практикующий психолог Александра Миллер рассказала, как быстро и просто поддержать себя в стрессовой ситуации.

Она отметила, что можно использовать различные упражнения, такие как концентрация на кончике носа и размеренное дыхание. Они дают возможность упорядочить мысли путем своеобразной медитации. Еще одно упражнение носит название «квадрат»: когда вы на четыре счета делаете вдох, на четыре счета задерживаете дыхание, снова делаете вдох и опять делаете выдох.

Еще один способ справиться с паникой — представить, как бы повел себя в этой ситуации значимый для вас человек.

— Поставьте его на свое место, что бы он сделал, сказал, как бы реагировал. Это абстрагирование от ситуации помогает временно выйти из нее и посмотреть со стороны, — пояснила Миллер в комментарии ФАН.

Специалист добавила, что паника портит все тем, что мысли начинают путаться, и блокируется логическое мышление, человек не может найти решение для сложившейся ситуации.

До этого психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг оценил влияние стресса на иммунную систему человека.