Врач рассказал, когда в Петербурге может появиться коллективный иммунитет к коронавирусу

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Председатель Медицинской палаты Петербурга Тамаз Мчедлидзе сообщил, что особенности «омикрона» позволят Северной столице сформировать коллективный иммунитет от болезни уже к концу весны.

— У него заразность высокая, а смертность низкая. Поэтому, возможно, уже к этой весне он перейдет в форму обычного гриппа. Чуть ли не каждый первый — каждый второй заражаются. Таким темпами и пойдет естественная вакцинация, — рассказал специалист в комментарии «Невским новостям».

При этом врач уточнил, что к встрече с «омикроном» стоит подготовиться. Мчедлидзе пояснил, что таким образом резко возрастает вероятность переболеть коронавирусом без осложнений.

По его мнению, число заражений снизится к маю и лето пройдет в спокойном режиме.

Накануне Петербург вновь занял второе место по показателям суточной заболеваемости. Петербургские медики зафиксировали 21 234 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, передает Nation News.

До этого врач рассказал, как изменилась симптоматика при заражении «омикроном».

А иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл «суперспособность» следующего штамма коронавируса. Специалист отметил, что вирус продолжит мутировать: он стремится к захвату новых территорий.