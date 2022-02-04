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Онколог рассказал, можно ли раз и навсегда вылечиться от рака

Виктория Сикерина

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Онколог рассказал, можно ли раз и навсегда вылечиться от рака
Фото: Pixabay

В медицинской практике достаточно часто встречаются случаи, когда пациенты полностью вылечиваются от онкологических заболеваний. Главный онколог столичного департамента здравоохранения и директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков объяснил, возможно ли это на самом деле.

Эксперт отметил, что шанс раз и навсегда избавиться от рака выше у тех, у кого на ранних стадиях обнаружили заболевание.

— У нас есть в практике случаи, когда излечивались даже при запущенных стадиях, но это требует больше физических и моральных усилий, больше лекарственного лечения, хирургических вмешательств. После выздоровления за пациентом еще наблюдают, стандартно это длится пять лет. Затем человеку рекомендуют обращаться к онкологам только при возникновении жалоб, — сказал Хатьков в интервью официальному сайту мэра Москвы.

Также онколог рассказал, что с целью предотвращения онкологических заболеваний женщинам после 45 лет необходимо делать гастроколоноскопию раз в пять лет, а мужчинам — ПСА-исследование раз в один–два года.

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