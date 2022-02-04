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Представитель ЛНР сообщил, что главком ВСУ посетит Донбасс для проверки боеготовности

Михаил Алимов

В мире
Представитель ЛНР сообщил, что главком ВСУ посетит Донбасс для проверки боеготовности
Фото: glava-lnr.info

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный посетит Донбасс и проверит готовность армии страны к наступлению. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

— По линии агентурной разведки Народной милиции стало известно, что в расположение оперативно-тактической группировки «Север» в ближайшее время прибудет комиссия украинского генерального штаба во главе с главнокомандующим генералом Залужным, — передает его слова РИА Новости.

До этого сообщалось, что постоянно проживающие на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) россияне могут отправиться на службу в Вооруженные силы России, если они изъявят такое желание. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он отметил, что проходить службу они будут на территории РФ.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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