В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Зеленского

Фото: Администрация президента РФ / president.gov.ua

Президент России Владимир Путин готов встретиться с любым человеком ради дела, однако предмета возможного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции пока не сформулировано. Об этом в пятницу 4 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Что касается инициативы по организации на турецкой земле встречи Путина и Зеленского, здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора на этот счет тоже нет. Никто не отвергает это, президент говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет, — передает его слова РИА Новости.

До этого Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Пекине в связи с антиковидными ограничениями. Песков подтвердил, что в Китае у российского лидера запланированы посещение церемонии открытия Олимпиады и двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые уже завершились.

До этого стало известно о реакции президента Украины Владимира Зеленского на слова главы российского МИД Сергея Лаврова о готовности встретиться в России.