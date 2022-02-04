Суд оставил в СИЗО выпускника «Станкина» по делу хакерской группировки REvil
Мосгорсуд оставил в СИЗО Романа Муромского, проходящего обвиняемым по делу хакерской группировки REvil. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.
— Жалоба стороны защиты на арест Романа Муромского рассмотрена. Суд постановил оставить меру пресечения без изменения, — заключил собеседник «ВМ».
Ранее СМИ сообщали, что 33-летний Роман Муромский является выпускником МГТУ «Станкин».
Хакерская группировка REvil
В ноябре 2021 года в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.
По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.
Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.
В январе ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ. Тверской районный суд Москвы отправил под арест восемь предполагаемых участников группировки.