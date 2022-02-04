Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Температура воздуха в Москве прогреется до плюсовых значений в начале второй недели февраля. Об этом сообщили синоптики в пятницу, 4 февраля.

В понедельник прогнозируется до плюс одного градуса. Однако в этот день будет облачно, из-за чего местами пройдет снегопад.

Во вторник и в среду воздух также прогреется до плюс одного градуса. Помимо этого, метеорологи не исключают вероятности несущественных осадков в виде снега.

В грядущие выходные дни в столице ожидается небольшое похолодание. В субботу столбики термометров достигнут отметки минус восемь градусов. Однако в этот день будет сухо.

— В воскресенье — от минус пяти до минус семи градусов. Синоптики прогнозируют облачность и небольшой снег, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что предстоящие выходные в столичном регионе порадуют москвичей теплой, но снежной погодой. По словам эксперта, погоду в этот период будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому в городе будет довольно тепло.