Телеканал Deutsche Welle, несмотря на запрет, продолжил вещание в России

Фото: pexels.com / JESHOOTS.com

В России в некоторых местах еще продолжается вещание немецкого телеканала Deutsche Welle, несмотря на предписание МИД РФ свернуть работу московского бюро к 09:00. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вещание продолжается на кабельных сетях МГТС, в отеле Hillton (пообещали отключить «сегодня–завтра») и на сайте немецкой компании. При этом в отеле «Националь» этот канал заблокировали, а в «Интерконтинентале», Ritz-Carlton, «Марриотте» и Four Seasons Hotel такого канала не было в принципе, передает агентство.

3 февраля МИД России сообщил, что телерадиокомпания Deutsche Welle перестанет вещать в стране из-за мер против телеканала RT DE в Германии. Так, будет закрыт корреспондентский пункт организации, также будут аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро DW.

Кроме того, компания больше не сможет осуществлять спутниковое и иное вещание на территории страны. При этом «компетентные» органы, как уточнили в ведомстве, рассмотрят вопрос о признании издания СМИ-иноагентом. Наконец, будет запущен процесс формирования списка официальных лиц из Германии, причастных к ограничению вещания RT DE, которым запретят въезд в Россию.