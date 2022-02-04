Песков заявил, что кровная месть в Чечне не коррелирует с законами РФ

Фото: Администрация президента РФ

Традиции кровной мести в Чеченской Республике сильны, но не коррелируют с законами РФ. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В этом специфика региона, считает он. Однако главным должен оставаться закон.

— Не могу вам сказать. Единственное, что, конечно, верховенство закона — это является основным тезисом в данной ситуации, — передает его ответ на вопрос о возможном разрешении этого противоречия РИА Новости.

До этого первый зампред комиссии Государственной думы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев заявил, что высказыванием депутата Адама Делимханова о бывшем судье Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеве должна заниматься Генпрокуратура. Делимханов пообещал «отрезать головы» членам семьи Янгулбаева. 22 января сам Янгулбаев и его дочь покинули Россию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал экс-судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства». Он высказался о том, что бывший судья не смог воспитать интеллигентных детей и вместо того, чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи.

СПРАВКА «ВМ»

20 января люди в гражданской одежде, масках и с оружием ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они представились сотрудниками МВД Чечни и предъявили постановление о принудительном приводе супругов на допрос. После этого они увезли Мусаеву, больную сахарным диабетом второго типа и коронавирусом.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона. По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.

23 января бывший чеченский судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Об этом сообщила адвокат Наталья Добронравова. При этом она заявила, что знает, в какую страну направились экс-судья с дочерью, но информацией делиться не намерена.